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В мире     03.02.2021 11:09

ЕС ужесточил правила въезда в Шенгенскую зону

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Теги:  Евросоюз  ЕС  Шенген  коронавирус  COVID-19  границы  правила 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Евросоюз из-за коронавируса ужесточил правила въезда в Шенгенскую зону для граждан третьих стран, сообщает немецкое издание DW, со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Введен ряд новых условий для открытия границ ЕС с третьей страной. Для того, чтобы граждане какой-либо страны смогли въезжать на территорию ЕС, страна должна соответствовать следующим критериям:

Количество заболевших коронавирусом не должно превышать 25 заболевших на 100 тысяч населения в последние 14 дней, число новых случаев заражения в течение последних двух недель должно оставаться стабильным или сокращаться, в стране должны проводить более 300 тестов на CJVID-19 на 100 тысяч населения, число положительных тестов на коронавирус за последние 7 дней не должно превышать 4%.

Разрешенными остаются так называемые «необходимые поездки», однако страны ЕС могут самостоятельно ограничивать категории граждан имеющих право на необходимые поездки. Кроме того, страны ЕС могут вводить дополнительные ограничения для приезжающих: карантин, самоизоляция, дополнительное тестирование и так далее.

Кроме того, все, кто приезжает на территорию стран ЕС, должны будут предоставить документ об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не позднее, чем за 72 часа до въезда в Шенген.

Также напоминается, что поскольку вопросы пересечения границ находятся в компетенции каждого государства ЕС отдельно, новые правила являются лишь рекомендациями. Решать в каком виде их исполнять будут национальные правительства.

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Теги: 
Евросоюз  ЕС  Шенген  коронавирус  COVID-19  границы  правила 

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