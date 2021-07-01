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В мире     01.07.2021 09:32

ЕС запустил единые коронавирусные сертификаты

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Теги:  ЕС  Евросоюз  коронавирус  COVID-19  коронавирусные сертификаты 

1 июля. Mossovetinfo.ru - С 1 июля в странах Евросоюза вводятся единые коронавирусные сертификаты, которые позволят своим обладателям перемещаться в границах ЕС без очередей, тестирования, заполнения бумаг и карантина.

Выдавать сертификаты будут власти каждой страны, однако признавать их будут все страны ЕС. Выдаваться коронавирусные сертификаты будут бесплатно.

Коронавирусный сертификат будет представлять из себя QR-код. Вводятся они на ограниченное время - на 12 месяцев.

Всего будет три вида коронавирусных сертификатов: для тех, кто вакцинировался от коронавируса, для тех, кто переболел коронавирусом и об отрицательном тесте на коронавирус.

Сертификаты о прививке от коронавируса будут касаться только тем, кто привит одобренными на уровне ЕС вакцинами. При этом, страны ЕС могут самостоятельно признавать и другие вакцины.

С предложением ввести на территории ЕС коронавирусные сертификаты в середине марта выступила Еврокомиссия. В начале июня за введение коронавирусных сертификатов проголосовал Европарламент.

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Теги: 
ЕС  Евросоюз  коронавирус  COVID-19  коронавирусные сертификаты 

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