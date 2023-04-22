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В мире     29.04.2023 09:19

Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС по отмене ограничений на импорт украинского зерна

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Теги:  Еврокомиссия  ЕС  Украина  зерно  фермеры 

29 апреля. Mossovetinfo.ru - Европейская комиссия заключила соглашение с Польшей, Румынией, Болгарией, Венгрией и Словакией об ограничении экспорта в Евросоюз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, Об этом написал в пятницу в «Твиттере» замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией по продовольственной продукции с Украины. Ключевые элементы соглашения: отмена национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырем видам продукции — пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику, предоставление 100 млн евро помощи фермерам пяти пострадавших стран», — заявил он.

Ранее источник в Еврокомиссии пояснил, что под «исключительными предохранительными мерами» подразумеваются введение квот на ввоз украинского зерна.

Замглавы Еврокомиссии подчеркнул, что в Евросоюзе в ближайшее время могут рассмотреть введение дополнительных ограничений на экспорт украинского подсолнечного масла и других видов сельхозпродукции. Европейская комиссия планирует обеспечить экспорт украинской продукции в другие государства через территорию ЕС.

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Теги: 
Еврокомиссия  ЕС  Украина  зерно  фермеры 

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