Другие материалы
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В мире
29.04.2023, 09:19
Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС по отмене ограничений на импорт украинского зерна
29 апреля. Mossovetinfo.ru - Европейская комиссия заключила соглашение с Польшей, Румынией, Болгарией, Венгрией и Слов...
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В мире
26.04.2023, 21:16
Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса
26 апреля, Mossovetinfo.ru - Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса...
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В мире
22.04.2023, 17:42
МИД: об очередной массовой высылке сотрудников российских диппредставительств в Германии
22 апреля. Mossovetinfo.ru - МИД России распространил сообщение для СМИ об очередной массовой высылке сотрудников рос...