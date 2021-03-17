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В мире     17.03.2021 15:22

Еврокомиссия предложила ввести цифровые коронавирусные сертификаты

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Евросоюз  сертификаты 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Еврокомиссия предложила ввести в странах Евросоюза цифровые коронавирусные сертификаты для того, чтобы облегчить передвижение между странами ЕС

Сертификаты будут будут подтверждать, что их владельцы прошли вакцинацию от коронавируса, либо имеют отрицательный тест на коронавирус, либо тот факт, что владелец выздоровел после заражения коронавирусом.

Также сообщается, что Еврокомиссия приняла предложение о создании единой структуры для внедрения сертификатов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры Евросоюза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации от коронавируса. Однако во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока не рекомендуют вводить паспорта вакцинации.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Евросоюз  сертификаты 

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