11 апреля. Mossovetinfo.ru – Экстренный саммит Европейского Союза предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 31 октября, сообщил глава ЕС Дональд Туск по итогам саммита.
По словам Туска, за это время Британия может ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в таком случае отсрочка будет автоматически закончена. В то же время Туск заявил, что Великобритания может вообще пересмотреть свое решение и отказаться от выхода из ЕС. Если же, за время отсрочки Британия не пересмотрит свое решение о выходе и не ратифицирует соглашение, то выход пройдет по «жесткому» варианту, без сделки.
Туск также сообщил, что ЕС и Великобритания продолжат обсуждение соглашения по Brexit на следующем плановом саммите ЕС в июне. При этом Туск не исключил, что, если за предстоящие полгода отсрочки не будет найден консенсус по Brexit, срок отсрочки может быть продлен и после 31 октября.
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако британский парламент трижды отвергал предложенное соглашение о выходе. В результате по просьбе премьер-министра страны Терезы Мэй Великобритании была предоставлена отсрочка до 12 апреля. Однако и за этот период устранить противоречия не удалось, поэтому Мэй была вынуждена обратиться в ЕС с просьбой о новой отсрочке.
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