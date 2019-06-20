20 июня. Mossovetinfo.ru – Европейский союз продлил до 23 июня 2020 года действие пакета антироссийских санкций, наложенных после присоединения Крыма к России, об этом сообщается в опубликованном решении ЕС.
Санкции применяются к физическим лицам и компаниям Евросоюза и ограничены территорией Крыма и Севастополя.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведенного на полуострове после вооруженного переворота в Киеве. В ходе референдума за присоединение к России высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
Украина не согласилась с результатами референдума и считает Крым своей территорией, временно оккупированной Россией. В свою очередь, Россия неоднократно заявляла, что присоединение Крыма произошло в соответствии с международным правом и уставом ООН.
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