ФБР расследует очевидную попытку убийства Трампа во Флориде - CNN

16 сентября — Mossovetinfo.ru — ФБР заявило, что «расследует то, что похоже на попытку убийства» Дональда Трампа в его гольф-клубе во Флориде. Трамп не пострадал в результате инцидента.

Этот инцидент станет вторым покушением на жизнь кандидата в президенты от Республиканской партии за два месяца, после того как боевик ранил Трампа в ухо во время митинга на открытом воздухе в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля, за несколько дней до того, как он посетил Национальный съезд республиканцев.



По информации CNN:

— секретная служба заметила ствол винтовки, торчащий из забора, и агенты открыли огонь по мужчине, который находился в кустах по периметру, по словам шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу. Подозреваемый скрылся на машине и был задержан после того, как его остановили на шоссе;

— согласно трем источникам в правоохранительных органах, задержанным является Райан Уэсли Раут. Раут - самозанятый строитель на Гавайях, который критиковал Трампа в социальных сетях;

— подозреваемый находился в 300-500 ярдах от Трампа. Правоохранительные органы обнаружили винтовку типа АК-47, камеру GoPro и рюкзаки там, где находился подозреваемый;

— Райан Уэсли Раут, который, как подозревают власти, планировал напасть на бывшего президента Дональда Трампа, когда тот играл в гольф, выразил решительную поддержку Украине в десятках постов в своих аккаунтах в соцсетях, заявив, что готов умереть в борьбе и что «нам нужно сжечь Кремль дотла». Также Раут использовал свой личный аккаунт в прошлом году, чтобы поощрять иностранцев участвовать в конфликте в Украине. Начиная с октября 2023 года, он пытался привлечь афганских призывников на множество должностей, представляя себя неофициальным связным украинского правительства, занимался сбором средств.



Бывший президент Дональд Трамп в воскресенье поблагодарил секретную службу США и других сотрудников правоохранительных органов после очевидной попытки покушения, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич, Флорида.



Также губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил, что его штат проведет «собственное расследование покушения на убийство» бывшего президента Дональда Трампа, его бывшего основного оппонента от Республиканской партии, в Уэст-Палм-Бич. «Люди заслуживают правды о потенциальном убийце и о том, как он смог приблизиться на расстояние 500 ярдов к бывшему президенту и нынешнему кандидату от Республиканской партии», - написал ДеСантис на X.



Райан Уэсли Рут, подозреваемый в деле о покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Флорида, ездил на Украину и поддерживал киевские власти, сообщает газета The New York Post.Как указывает издание, Рут пытался продвигать идею отправки американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину, а также изъявлял желание лично воевать на стороне Киева. В социальных сетях подозреваемого в покушении на Трампа содержатся призывы жертвовать деньги для ВСУ, а также предложения помочь отправиться воевать на Украину.