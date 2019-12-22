22 декабря. Mossovetinfo.ru – Forbes составил рейтинги самых успешных и самых неудачливых миллиардеров уходящего 2019 года.
Больше всех в 2019 году заработал французский миллиардер Бернар Арно, который владеет торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. По данным издания, состояние Арно в 2019 году выросло на 40 миллиардов долларов.
Второе место в списке самых успешных миллиардеров занял владелец компании Facebook Марк Цукерберг, чье состояние выросло на 22 миллиарда долларов. На третьем месте владелец бренда Zara Амансио Ортега, чье состояние выросло на 17,3 миллиарда долларов.
Среди тех, кто больше всех потерял в 2019 году, первое место занял индийский миллиардер Азим Премжи, чье состояние сократилось на 14,1 миллиарда долларов. На втором месте в рейтинге неудачников основатель и владелец компании Amazon Джефф Безос, потерявший 13,1 миллиарда долларов, на третьем месте еще один индийский бизнесмен, председатель Essel Group Субхаш Чандра, стоимость активов которого снизилась на 3,4 миллиарда долларов.
Рейтинг составлялся на результатах анализа изменения стоимости активов миллиардеров в течение года.
14:48 В мире Forbes назвал самых успешных и самых неудачливых миллиардеров 2019 года
14:26 Город (Москва и область) Москвичей предупредили об ожидающемся тумане 22-23 декабря
13:51 Город (Москва и область) В Бескудниковском районе началось переселение 15-го дома в рамках программы реновации
11:59 Город (Москва и область) Бесплатные занятия и мастер-классы пройдут в центрах госуслуг Москвы с 23 по 31 декабря
14:18 Город (Москва и область) Новая станция метро появится на Люблинско-Дмитровской линии метро до конца 2023 года
13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова
13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин
09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов
16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат
18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав