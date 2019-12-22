22 декабря. Mossovetinfo.ru – Forbes составил рейтинги самых успешных и самых неудачливых миллиардеров уходящего 2019 года.



Больше всех в 2019 году заработал французский миллиардер Бернар Арно, который владеет торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. По данным издания, состояние Арно в 2019 году выросло на 40 миллиардов долларов.



Второе место в списке самых успешных миллиардеров занял владелец компании Facebook Марк Цукерберг, чье состояние выросло на 22 миллиарда долларов. На третьем месте владелец бренда Zara Амансио Ортега, чье состояние выросло на 17,3 миллиарда долларов.



Среди тех, кто больше всех потерял в 2019 году, первое место занял индийский миллиардер Азим Премжи, чье состояние сократилось на 14,1 миллиарда долларов. На втором месте в рейтинге неудачников основатель и владелец компании Amazon Джефф Безос, потерявший 13,1 миллиарда долларов, на третьем месте еще один индийский бизнесмен, председатель Essel Group Субхаш Чандра, стоимость активов которого снизилась на 3,4 миллиарда долларов.



Рейтинг составлялся на результатах анализа изменения стоимости активов миллиардеров в течение года.