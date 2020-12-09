9 декабря. Mossovetinfo.ru - Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые поднялся на вторую строчку рейтинга богатейших людей мира Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени.



Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 185,4 миллиарда долларов.



Состояние Маска во вторник выросло до 144,7 миллиарда долларов, что позволило ему обогнать главу группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно (144,3 миллиарда долларов).



Четвертую строчку рейтинга занимает один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 118,8 миллиарда долларов, на пятом месте глава компании Facebook Марк Цукерберг, чье состояние оценивается в 104 миллиарда долларов.



В десятку богатейших людей мира входят также глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, один из основателей и руководителей корпорации Oracle по выпуску программного обеспечения Ларри Эллисон, основатели корпорации Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани.