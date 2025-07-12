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В мире     16.07.2025 13:03

Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

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Теги:  США  вооружение  производство  Франция  Италия  отказ  закупки  Киев  Украина  СВО  Patriot 

16 июля — Mossovetinfo.ru — Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. Об этом со ссылкой на источники сообщили издание Politico и Stampa.

«Париж не присоединится к инициативе по покупке оружия США по этой причине», - пишет Politico, поскольку считает, что европейцы финансировать надо собственное оборонное производство, закупая оружие у производителей Европы, а не в США.

У Италии практически не существует бюджетного пространства, которое бы Италия могла направить на операцию такого типа, - пишет газета Stampa.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США отправят на Украину дополнительные батареи противовоздушной обороны Patriot, которые, а Европейский союз это профинансирует. Высокопоставленный представитель НАТО сообщил, что Организация Североатлантического договора будет выступать в роли координатора при закупках отдельными государствами-членами.

Встреча под председательством НАТО с участием стран, потенциально располагающих системами Patriot для Киева, может пройти 23 июля, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

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Теги: 
США  вооружение  производство  Франция  Италия  отказ  закупки  Киев  Украина  СВО  Patriot 

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