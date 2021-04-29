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В мире     29.04.2021 16:39

Франция планирует возобновить прием иностранных туристов с 9 июня

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Теги:  Франция  туризм  туристы 

29 апреля. Mossovetinfo.ru — Франция планирует возобновить прием иностранных туристов с 9 июня, сообщает французское издание Nice Matin со ссылкой на план правительства.

Принимать планируется туристов, у которых есть санитарные сертификаты.

Ранее министр туризма Италии Массимо Гаравалью заявил, что его страна также планирует открыть въезд для иностранных туристов в июне.

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Теги: 
Франция  туризм  туристы 

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