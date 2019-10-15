15 октября. Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура Белоруссии не нашла оснований для задержания россиянки Анны Богачевой и выдачи ее США, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры республики Дмитрия Брылева.



По словам Брылева, заместитель прокурроа Фрунзенского района Минска не нашел оснований для задержания Богачевой с целью выдачи. Генпрокуратура Белоруссии намерена поставить вопрос о прекращении международного преследования Богачевой на территории страны.



О задержании Богачевой в Минске стало известно во вторник. После беседы россиянка была освобождена.



США требовали выдачи Богачевой в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве российской стороны в президентские выборы в США в 2016 году. Несмотря на отсутствие доказательств, Богачева стала одной из 13 граждан России, которых американская сторона обвинила в мошенничестве и сговоре.