21 января. Mossovetinfo.ru – Гильдия продюсеров Америки назвала лучший фильм года. Как сообщается в официальном микроблоге гильдии в Twitter, лучшим фильмом стала картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» (The Shape of Water).



Гильдия продюсеров США - ассоциация, представляющая телевизионных продюсеров, кинопродюсеров и продюсеров новых медиа в Соединенных Штатах. Членами PGA являются более 4700 человек, занимающихся продюсированием по всему миру.