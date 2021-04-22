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В мире     22.04.2021 12:33

Глава МИД Чехии считает дипломатический конфликт с РФ «размолвкой», а не войной

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Теги:  Чехия  МИД  дипломаты 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — Глава МИД Чехии Якуб Кулганек в интервью телеканалу CNN Prima NEWS заявил, что дипломатический конфликт с Россией является «размолвкой».

При этом, Кулганек отверг утверждения о том, что Чехия находится в состоянии «холодной войны» с Россией.

«Это дипломатическая размолвка», - заявил глава чешского МИД.

В субботу, 17 апреля, чешские власти объявили о высылке 18 российских дипломатов, которых обвинли в работе на российские спецслужбы. Кроме того, Чехия объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, которых ранее британские власти обвинили в отравлении Скрипалей.

Также чешские власти заявили, что российские спецслужбы причастны к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году.

Российские власти обвинения чешской стороны назвали абсурдными и надуманными, а действия чешских властей - недружественными и провокационными. В результате Москва выслала из страны 20 чешских дипломатов, объявив их «persona non grata».

Исполнявший обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что высылка 20 чешских дипломатов практически парализовала работу чешского посольства в Москве.

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Теги: 
Чехия  МИД  дипломаты 

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