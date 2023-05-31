Глава МИД КНР встретился с американским бизнесменом Илоном Маском

31 мая — Mossovetinfo.ru — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Цинь Ган во вторник в Пекине провел встречу с генеральным директором компании Tesla Илоном Маском, сообщает Синьхуа.



"Отметив, что модернизация в китайском стиле обеспечит беспрецедентный рост потенциала и рыночный спрос, Цинь Ган добавил, что китайская индустрия автомобилей на новых источниках энергии имеет широкие перспективы", - говорится в сообщении.



"Цинь Ган подчеркнул, что здоровые, стабильные и конструктивные китайско-американские отношения отвечают интересам как обеих стран, так и всего мира", - отмечается в сообщении.



Также сообщается. что "Илон Маск, со своей стороны, отметил, что интересы США и Китая взаимосвязаны и неотделимы друг от друга. Он подчеркнул, что компания Tesla выступает против разрыва связей и готова дальше расширять свой бизнес в Китае и совместно пользоваться возможностями страны в области развития".



По словам министра, Китай продолжит продвигать открытость внешнему миру высокого уровня и создавать ориентированную на рынок и основанную на верховенстве закона деловую среду международного уровня для компании Tesla и других иностранных предприятий.