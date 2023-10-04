7 октября — Mossovetinfo.ru — Жалоба Украины в ВТО абсурдна и не обоснована, ее необходимо отозвать, а не приостановить. С таким заявлением выступил глава Минсельхоза Польши Роберт Телус, его процитировал RMF24.
«Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она не обоснована и абсурдна», — отметил он. Министр также выразил недоумение из-за жалоб Киева на стремление Варшавы «помочь польскому фермеру».
Так Телус прокомментировал заявлением министра экономики Украины Тараса Качки о том, что Украина приостановила рассмотрение жалоб против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирной торговой организации.
"Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы", - заявил польский политик. Он подчеркнул, что Варшава требует отозвать жалобу, поскольку она не обоснована и абсурдна.
Отношения Польши и Украины осложнились из-за зернового спора. Варшава ввела бессрочный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, что вызвало негативную реакцию в Киеве.
Украинские власти приняли решение подать иски в ВТО на Варшаву за ввод ограничений на ввоз зерна. Польская сторона раскритиковала недовольство Киева и перестала поставлять военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).
В воскресенье, 1 октября, за две недели до парламентских выборов в Польше, в центре Варшавы прошел марш, который стал крупнейшей манифестацией за всю историю Варшавы, сообщает издание Gazeta Wyborcza. Успех марша должен привести оппозицию к победе на выборах 15 октября, полагают организаторы марша.
Массовая поддержка оппозиции обострила ход избирательной кампании и может существенно повлиять на результаты голосования 15 октября когда в Польше пройдут выборы в парламент. Организаторы марша рассчитывают, что он станет переломным моментом перед выборами и поможет оппозиции привлечь новые голоса избирателей. Огромное значение на выборах имеют голоса польских фермеров, не довольных ценовым демпингом Украины на рынке зерна
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20 сентября Президент Польши, выступая на брифинге для польских СМИ в Нью-Йорке, сравнил Украину с утопленником
, объяснив, что «каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину», - сообщает агентство PAP. «Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопленника? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопленник не причинил нам вреда, потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно», – заявил он.
Так Дуда прокомментировал заявления и действия президента Украины Зеленского после того, как 15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, а Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Киев подал жалобу в ВТО.