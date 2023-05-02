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В мире
05.05.2023, 22:54
Глава ВОЗ объявил об отмене чрезвычайной ситуации из-за COVID-19
5 мая – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоох...
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В мире
05.05.2023, 05:53
Пекин предпочел бы мирное воссоединение с Тайванем, но готовит и силовой сценарий - нацразведка США
5 мая. Mossovetinfo.ru - В США считают, что Пекин предпочел бы мирное воссоединение с Тайванем, однако Китай готовит и ...
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В мире
02.05.2023, 10:06
Bloomberg: Россия возобновит покупку иностранной валюты уже в мае
2 мая, Mossovetinfo.ru - Россия, благодаря растущим доходам от экспорта нефти, может начать вновь закупать иностранну...