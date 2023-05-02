Глава ВОЗ объявил об отмене чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

5 мая – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в 2020 году в связи с пандемией COVID-19, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Сохраняется риск появления новых вариантов, которые приведут к новым всплескам заболеваемости и смертности, - полагает глава ВОЗ.



Также в пятницу на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что, хотя организация объявила о завершении чрезвычайной ситуации по COVID-19, сама пандемия продолжается.



ВОЗ отныне классифицируют коронавирус COVID-19 как укоренившуюся проблему в сфере здравоохранения и намерена дать обновленные рекомендации по борьбе с ним, сообщается в пресс-релизе организации.

В списке временных рекомендаций - подготовка к будущим вспышкам COVID-19, внедрение вакцинации от коронавирусной инфекции в программы иммунизации на протяжении всей жизни, сбор информации из различных источников данных эпиднадзора для полной картины о распространении заболевания, обеспечение доступа к лечению от COVID-19 и к диагностике заболевания.



По состоянию на 4 мая во всем мире было зарегистрировано более 765 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,9 миллиона смертей.



"В ВОЗ поступили сообщения о почти 7 млн смертей, однако мы знаем, что это число в несколько раз больше - по меньшей мере 20 млн", - сказал Гебрейесус.