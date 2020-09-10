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В мире     10.09.2020 09:06

Город Портленд, штат Орегон, запретил использование технологии распознавания лиц

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Теги:  распознавания лиц  видеонаблюдение  Портланд  запрет  Москва 

10 сентября. Mossovetinfo.ru- Город Портленд, штат Орегон, в среду запретил использование технологии распознавания лиц городскими департаментами, в том числе местной полицией, а также общественными предприятиями, такими как магазины, рестораны и отели. Об этом сообщает CNN.

Портленд присоединяется к растущему числу мест в Соединенных Штатах, таких как Сан-Франциско, Окленд и Бостон, где запрещено городским использование технологии наблюдения, которая предназначена для идентификации человека по изображению его лица.

Технология распознавания лиц стала широко распространенной - и вызывает споры. Эта технология была широко раскритикована защитниками конфиденциальности за возможность злоупотребления.

Три года назад, в сентябре 2017 года, в Москве заработала одна из крупнейших в мире систем видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. К новой системе было подключено более 160 тысяч городских камер видеонаблюдения.

В январе нынешнего года мэр Москвы сергей Собянин заявил, что к 1 сентября в Московском метрополитене полностью заработает система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Система видеонаблюдения с 1 сентября заработала на всех станциях московского метро, сообщили власти Москвы.

Система видеонаюлюдения широко использовалась в Москве в период ограничений по пандемии, в том числе для выписки штрафов за нарушения про "самоизоляции", что вызвало многочисленную критику властей города.

В конце мая глава СПЧ Фадеев предложил отменить штрафы от сервиса «Социальный мониторинг».

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Теги: 
распознавания лиц  видеонаблюдение  Портланд  запрет  Москва 

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