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В мире     16.09.2021 12:48

Гражданские лица впервые отправились в космос без профессиональных астронавтов

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Теги:  космос  космические полеты 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Космический корабль Crew Dragon с первым в мире непрофессиональным экипажем вышел на орбиту, сообщает компания SpaceX.

В составе экипажа нет ни одного профессионального астронавта. Полет является коммерческим, все оплатил миллиардер, глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, который является одним из членов экипажа.

Также в состав экипажа входят врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя St. Jude Children's Research Hospital Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски.

Экипаж проведет на орбите три дня, после чего должен приводнится в Атлантическом океане, в районе Флориды.

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Карта места

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Теги: 
космос  космические полеты 

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