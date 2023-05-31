Гражданство США по праву рождения для детей нелегалов намерен запретить Трамп после победы на выборах

31 мая — Mossovetinfo.ru — Запретить выдачу гражданства по праву рождения для родившихся на территории страны детей нелегальных мигрантов, а также начать активную борьбу с родильным туризмом в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году пообещал экс-президент США Дональд Трамп в видеообращении на странице своего предвыборного аккаунта в соцсети.



Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года и кандидаты уже начали предвыборную кампанию.