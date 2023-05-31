 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     31.05.2023 14:57

Гражданство США по праву рождения для детей нелегалов намерен запретить Трамп после победы на выборах

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  США  гражданство  нелегалы  дети  Трамп  запрет 

31 мая — Mossovetinfo.ru — Запретить выдачу гражданства по праву рождения для родившихся на территории страны детей нелегальных мигрантов, а также начать активную борьбу с родильным туризмом в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году пообещал экс-президент США Дональд Трамп в видеообращении на странице своего предвыборного аккаунта в соцсети.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года и кандидаты уже начали предвыборную кампанию.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
США  гражданство  нелегалы  дети  Трамп  запрет 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:57 В мире Гражданство США по праву рождения для детей нелегалов намерен запретить Трамп после победы на выборах

14:34 Общество Роскачество назвало лучшее в России эскимо

14:16 Происшествия Вступил в силу приговор в отношении руководителя отделения «Почта России», организовавшего контрабандный канал наркотиков

12:54 Другое Уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко». - Минобороны

12:28 Происшествия В центре Москвы полицейская машина столкнулась с такси и вылетела на тротуар

Актуальные материалы

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:03 Город (Москва и область) Платформа "Московская электронная школа" будет интегрирована в школы Московской области

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru