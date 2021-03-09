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В мире     09.03.2021 19:34

Греция откроется для россиян с 14 мая

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Теги:  Греция  туризм 

9 марта. Mossovetinfo.ru – Греция намерена начать с 14 мая прием туристов, в том числе из России, Белоруссии и Украины, заявил в ходе международной туристической выставки ITB 2021 министр туризма Греции Харис Теохарис, сообщает афинское агентство АМНА.

Теохарис уточнил, что открыть страну для туристов планируется «если позволит эпидемиологическая ситуация».

При этом, в начале апреля возможно «пилотное» открытие страны для туристов из стран Евросоюза, а также для туристов из стран, которые активно проводят вакцинацию, таких как Израиль.

Министр отметил, что для того, чтобы посетить Грецию туристам необходимо будет пройти вакцинацию, иметь антитела к коронавирусу или сдать отрицательный тест на COVID-19.

Ранее сообщалось, что власти Кипра отложили открытие въезда в страну для российских туристов до 1 апреля.

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Теги: 
Греция  туризм 

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