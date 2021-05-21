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В мире     21.05.2021 21:09

Илон Маск анонсировал появление Tesla в России

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Теги:  Илон Маск  Tesla 

21 мая. Mossovetinfo.ru — Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России и других странах СНГ.

Кроме того, Маск заявил, что рассматривает возможность открытия в России производство Tesla. Миллиардер напомнил, что у компании есть завод в китайском Шанхае.

«Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира», - заявил Маск во время выступления на российском марафоне «Новое знание».

Компания Tesla, основанная в Калифорнии в 2003 году, выпускает электромобили, а также батареи и электродвигатели.

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Теги: 
Илон Маск  Tesla 

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