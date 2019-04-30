30 апреля. Mossovetinfo.ru – Император Японии Акихито отрекся от престола, об этом на торжественной церемонии в императорском дворце объявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.



Премьер-министр передал отрекшемуся императору благодарность подданных. На церемонии помимо отрекшегося императора и его супруги присутствуют наследник престола Нарухито с супругой, члены императорской семьи, а также представители различных ветвей власти.



В августе 2016 года император Акихито, которому на тот момент было 82 года, заявил, что в силу возраста ему становится все труднее исполнять свои обязанности и выразил намерение отречься от трона и передать престол наследнику. Однако согласно законам и конституции Японии, престол передается наследнику только после смерти действующего императора. В результате многомесячных консультаций, в 2017 году парламент Японии принял специальный закон, который позволяет прижизненную передачу трона.



Наследный принц Нарухито взойдет на престол в среду, 1 мая. В апреле было объявлено название новой эры правления – Рэйва, которое можно перевести как «красота и гармония».