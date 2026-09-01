Иордания заявила, что перехватила 18 из 20 ракет, выпущенных в ее сторону из Ирана - Рейтер

9 сентября — Mossovetinfo.ru — ПВО Иордании перехватило 18 из 20 баллистических ракет, которые из Ирана в ее сторону, а две упали вне населенных пунктов, передает агентство Рейтер.



Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в ответ на удары по иранским нефтяным танкерам атаковал базу США в Иордании.



Во вторник силы США уничтожили пять иранских танкеров, перевозивших сырую нефть, в ответ на две попытки за два дня нанести удар баллистическими ракетами по военному кораблю ВМС США, сообщило Центральное командование, передает Блумберг.



Сообщения о взрывах в районе Харга во вторник привели к росту цен на нефть. Остров имеет огромное значение в контексте конфликта из-за своей ключевой роли в энергетической инфраструктуре Ирана.



Уничтоженные иранские корабли принадлежали Корпусу стражей исламской революции, и американские военные приказали экипажам покинуть суда до того, как танкеры будут «выведены из строя».



Американские военные заявили, что американский корабль, название которого не разглашается, не пострадал и продолжает патрулировать региональные воды. В заявлении говорится, что никто из членов экипажа не пострадал.



«Когда они попытаются нанести удар по американским военным кораблям, они сами получат удар», — заявил госсекретарь Марко Рубио в ответ на вопросы журналистов во время визита в Колумбию. «Ответные действия довольно просты, — сказал он. — Каждый раз, когда они это делают или пытаются сделать, они теряют танкеры».



Все экипажи танкеров, находящихся вблизи кувейтских и бахрейнских причалов, должны «немедленно покинуть свои суда, независимо от того, стоят ли они на якоре или пришвартованы, поскольку они станут мишенью», — сообщило государственное телевидение Ирана со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.



