 
Актуальные темы: переговоры
В мире     23.06.2025 20:28

Иран подтвердил, что нанес ракетный удар по базе США Аль-Удейд в Катаре

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Иран  Катар  база  США  Аль-Удейд  ПВО  Минобороны 

23 июня — Mossovetinfo.ru — Иран подтвердил, что нанес ракетный удар по базе США Аль-Удейд в Катаре, это является ответом на атаку США в отношении ядерных объектов Ирана, заявили иранские вооруженные силы. Минобороны Катара заявило, что катарские системы ПВО успешно отбили ракетную атаку на американскую авиабазу Аль-Удейд

Президент Дональд Трамп посетил базу в Катаре в прошлом месяце.

Трамп на фоне ударов Ирана по американским военным базам собрал срочное совещание с высшим руководством США, пишет Fox News.

Иран запускает ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке, сообщает CNN.

Также сообщается о взрывах над столицей Катара Дохой.
Минобороны Катара заявило, что катарские системы ПВО успешно отбили ракетную атаку на американскую авиабазу Аль-Удейд.
Катар принял решение временно приостановить воздушное сообщение в стране сегодня в качестве «превентивной меры» из-за проблем с безопасностью в регионе.

Любые ответные действия и рост военной активности лишь ведут к росту дестабилизации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Иран  Катар  база  США  Аль-Удейд  ПВО  Минобороны 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

20:28 В мире Иран подтвердил, что нанес ракетный удар по базе США Аль-Удейд в Катаре

15:32 Происшествия Лев разорвал трахею главе сафари-парка Тайган в Крыму

09:25 Общество Глава ВЦИОМ: базовые потребности россиян «сегодня стоят запредельно дорого»

08:53 В мире ВВС США ударили по ядерным объектам Ирана, Трамп угрожает новыми ударами (обзор новостей)

18:10 Другое Глава Белоруссии Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником Президента США Келлогом

Актуальные материалы

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru