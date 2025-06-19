Другие материалы
-
В мире
23.06.2025, 20:28
Иран подтвердил, что нанес ракетный удар по базе США Аль-Удейд в Катаре
23 июня — Mossovetinfo.ru — Иран подтвердил, что нанес ракетный удар по базе США Аль-Удейд в Катаре, это является отве...
-
В мире
22.06.2025, 08:53
ВВС США ударили по ядерным объектам Ирана, Трамп угрожает новыми ударами (обзор новостей)
22 июня — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС страны атаковали три иранских ядерных объект...
-
В мире
19.06.2025, 21:58
Путин посетит Китай 31 августа - 3 сентября
19 июня — Mossovetinfo.ru — Телефонный разговор Президента России Владимира Владимировича Путина с Председателем К...