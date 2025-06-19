Иран подтвердил, что нанес ракетный удар по базе США Аль-Удейд в Катаре

23 июня — Mossovetinfo.ru — Иран подтвердил, что нанес ракетный удар по базе США Аль-Удейд в Катаре, это является ответом на атаку США в отношении ядерных объектов Ирана, заявили иранские вооруженные силы. Минобороны Катара заявило, что катарские системы ПВО успешно отбили ракетную атаку на американскую авиабазу Аль-Удейд



Президент Дональд Трамп посетил базу в Катаре в прошлом месяце.



Трамп на фоне ударов Ирана по американским военным базам собрал срочное совещание с высшим руководством США, пишет Fox News.



Иран запускает ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке, сообщает CNN.



Также сообщается о взрывах над столицей Катара Дохой.

Минобороны Катара заявило, что катарские системы ПВО успешно отбили ракетную атаку на американскую авиабазу Аль-Удейд.

Катар принял решение временно приостановить воздушное сообщение в стране сегодня в качестве «превентивной меры» из-за проблем с безопасностью в регионе.



Любые ответные действия и рост военной активности лишь ведут к росту дестабилизации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.