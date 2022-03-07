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В мире     07.03.2022 09:03

Из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум с 10.00 7 марта открывают гуманитарные коридоры

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Теги:  Киев  Мариуполь  Харьков  Сумы  гуманитарные коридоры  специальная военная операция 

7 марта. Mossovetinfo.ru - Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и её резкое обострение в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину

Вооруженные Силы России в гуманных целях, с 10.00 7 марта 2022 г. объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум, - сообщается в Заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине (7 марта 2022 г.).

Гуманитарный коридор из Киева пройдет по маршруту: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. С последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию.

Информация о гуманитарных коридорах доведена до профильных структур ООН и других международных организаций. Российские власти ждут «от официальной киевской власти, а также от руководства перечисленных городов конкретных действий».

24 февраля в эфире федерального телевидения Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса.

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Карта места

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Теги: 
Киев  Мариуполь  Харьков  Сумы  гуманитарные коридоры  специальная военная операция 

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