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В мире     31.05.2020 11:26

Из-за погромов и протестов в США в 25 городах и в 16 штатах ввели комендантский час – список

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Теги:  США  протесты  погромы  комендантский час 

31 мая. Mossovetinfo.ru - По крайней мере в 25 городах и в 16 штатах США ввели комендантский час, поскольку в них до раннего утра в воскресенье продолжаются акции протеста. Национальная гвардия также была активирована примерно в дюжине штатов и округе Колумбия. Об этом сообщает CNN.

Протесты начались в связи со смертью 45-летнего афроамериканца Джорджа Флойда (George Floyd), наступившей после его жестокого задержания полицейскими. Видео задержания попало в соцсети.

СПИСОК:

КАЛИФОРНИЯ
• Беверли Хиллс
• Лос-Анджелес

КОЛОРАДО
• Денвер

ФЛОРИДА
• Майами

ДЖОРЖИЯ
• Атланта

ИЛЛИНОЙС
• Чикаго

КЕНТУККИ
• Луисвилл

МИННЕСОТА
• Миннеаполис
• св. Павел

НЬЮ-ЙОРК
• Рочестер

ОГАЙО
• Цинциннати
• Кливленд
• Колумбус
• Дейтон
• Толедо

OREGON
• Юджин
• Портленд

ПЕНСИЛЬВАНИЯ
• Филадельфия
• Питсбург

ЮЖНАЯ КАРОЛИНА
• Чарльстон
• Колумбия

ТЕННЕССИ
• Нэшвилл

ЮТА
• Солт-Лейк-Сити

ВАШИНГТОН
• Сиэтл

ВИСКОНСИН
• Милуоки


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Карта места

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Теги: 
США  протесты  погромы  комендантский час 

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