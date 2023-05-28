Избирком Турции подтвердил победу Эрдогана

28 мая — Mossovetinfo.ru — Во втором туре выборов президента Турции победил Тайип Эрдоган - исходя из предварительных результатов, после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, и, таким образом, он переизбран на новый срок поскольку "еще не поступившие в систему подсчета 809 тысяч голосов не смогут повлиять на результаты, даже если все они отойдут одному из кандидатов" заявил в воскресенье глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер.



"Количество обработанных бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами составляет 99,43%. Тайип Эрдоган получает 52,14%, Кемаль Кылычдароглу - 47,86%. Между кандидатами на данный момент разрыв составляет 2,253 млн голосов. Таким образом, по предварительным подсчетам, президентом Турецкой Республики избран господин Реджеп Тайип Эрдоган", - сказал глава ЦИК.



Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%.