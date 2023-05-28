Другие материалы
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В мире
28.05.2023, 23:27
Избирком Турции подтвердил победу Эрдогана
28 мая — Mossovetinfo.ru — Во втором туре выборов президента Турции победил Тайип Эрдоган - исходя из предварительны...
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В мире
28.05.2023, 20:38
Эрдоган набирает более 53,41 %, после обработки голосов с более 75% урн – ЦИК
28 мая — Mossovetinfo.ru — По предварительным данным, после подсчета около 75,42% голосов как внутри Турции, так и за ...
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В мире
28.05.2023, 09:13
Угрозу дефолта США минимум на 2 года снимают достигнутые договоренности Белого дома с конгрессом
28 мая — Mossovetinfo.ru — Предотвратить дефолт США минимум на два года позволит двухлетнее повышение потолка госуд...