Израиль нанёс масштабный удар по территории Ирана, удары продолжатся (обзор)

13 июня — Mossovetinfo.ru — Израиль нанес беспрецедентные удары по Ирану, нацелившись на его ядерную программу и высшее военное руководство. Удары наносились по столице, по ядерным объектам и . военному руководству Ирана. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, эта атака продлится много дней. По данным израильских военных, было задействовано 200 истребителей. В ответ Иран запустил более 100 беспилотников в направлении израильской территории, сообщили военные Израиля, сообщает CNN в онлайн-обзоре поступающей информации из официальных и других источников. Атака продолжается, заявили в Армии обороны Израиля, а военный источник ранее сообщил CNN: «Это не однодневная атака».



Израильская сторона утверждает, что удары были нанесены по ядерному центру в Натанзе, а также по ряду ученых-ядерщиков и объектам, связанным с разработкой баллистических ракет.



Премьер-министр Нетаньяху заявил, что операция, получившая название «Восходящий лев», будет продолжаться в течение нескольких дней. Также в Израиле заявили, что что Тегеран обогатил достаточно урана, чтобы создать 15 ядерных бомб, поэтому наносился «превентивный удар».



Израиль объявил чрезвычайное положение, закрыв школы, запретив общественные собрания и посоветовав воздержаться от работы, не связанной с жизнеобеспечением. Израильским больницам было приказано приостановить амбулаторную и несрочную работу и переместиться в защищённые районы, а израильские военные призывают «десятки тысяч» солдат, чтобы подготовиться к тому, что будет дальше.



«Мы не обещаем вам только успехов. Ответ не будет похож на все, что мы видели. Мы готовы к обороне», - заявил начальник Генштаба Эяль Замир в обращении.



В результате нападения убиты высшие военачальники: генерал Хоссейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана; генерал-майор Мохаммад Багери, самый высокопоставленный военный офицер Ирана. Также бывший глава службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани был убит в результате израильских ударов по Ирану, сообщают иранские государственные СМИ. Шамхани был ключевым советником верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи и почти десять лет занимал пост секретаря Совета национальной безопасности страны.



Нетаньяху заявил, что в ходе операции «Восходящий лев» были нанесены удары по главному иранскому центру по обогащению урана в Натанзе, по ядерным ученым и по тому, что он назвал «сердцем иранской программы по созданию баллистических ракет». Шесть ученых-ядерщиков были убиты, сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim. Среди убитых ученых Ферейдун Аббаси, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана, и Мохаммад Мехди Техранчи, физик, который также занимал пост президента Исламского университета Азад, сообщило информационное агентство.



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подтвердил, что в результате ударов был убит ряд военачальников и учёных. Верховный лидер Ирана пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля «жестким возмездием». Хаменеи пригрозил Израилю «суровым наказанием» и «горькой, мучительной судьбой» за ночные удары. СМИ ожидают ответа Тегерана в ближайшие часы.



Израиль перешел все красные линии, осуществив ночную атаку на Иран, и теперь у Тегерана нет никаких ограничений для ответного удара, говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) исламской республики. «Теперь, когда террористический режим, оккупировавший Иерусалим, перешел все красные линии, не осталось никаких ограничений для ответа на это преступление, и рука божественного возмездия покарает жестокий террористический режим и его сторонников», - сообщила пресс-служба Минобороны Ирана.



Израиль, Иран и Иордания закрыли свое воздушное пространство.



Иран имеет право нанести ответный удар по Израилю, заявило в пятницу Министерство иностранных дел Ирана, обвинив Вашингтон в содействии ночному нападению, несмотря на заявления США об обратном. США, по словам госсекретаря Марко Рубио, не принимали участия в операции и не оказывали Израилю никакой поддержки. По данным CNN, Трамп провел заседание правительства, на котором обсуждался возможный ответ Вашингтона на развитие событий. Также Трамп заявил, что «Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Несколько человек из руководства не вернутся», - учитывая, что ряд иранских лидеров, убиты сегодня ночью Израилем.



Иран отказывается от продолжения переговоров с США по ядерной программе.



Завод по обогащению топлива в иранском Фордо, размещенный на глубине 800-900 метров, не пострадал, заявил гендиректор МАГАТЭ Гросси.



Bloomberg отмечает, что решение Нетаньяху усилит напряженность в регионе и также усугубляет кризис в области внешней политики, с которым Трампу приходится бороться с момента его возвращения в Белый дом, и ставит под сомнение способность Трампа влиять на такого союзника, как Нетаньяху, не говоря уже о лидерах таких противостоящих стран, как Россия или Китай. Также нефть подорожала на 13%, но часть этого роста была отыграна, в то время как фьючерсы на акции в США ослабли.