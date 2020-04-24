Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В мире     29.04.2020 10:00

К 93-й церемонии «Оскара» допустят только фильмы, показанные онлайн

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Оскар  премии  правила  изменения 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с пандемией коронавируса были изменены правила отбора фильмов к 93-й церемонии «Оскара», сообщается на официальном сайте премии американской киноакадемии.

К участию в отборе будут допущены только те фильмы, показ которых проходил только онлайн. Ранее к участию в отборе допускались только фильмы, которые демонстрировались в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анжелеса в течение хотя бы одной недели календарного года, предшествующего церемонии вручения премии.

Данное решение было принято в связи с закрытием коммерческих кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Для участия в отборе фильм должен быть размещен на собственном стриминговом сайте Академии в течение 60 дней с даты его выхода. При этом, новая норма будет действительна только для 93-й церемонии вручения премии «Оскар».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Оскар  премии  правила  изменения 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:49 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки выявлено 686 новых случаев заражения коронавирусом

10:49 Город (Москва и область) Число заболевших коронавирусом в Москве превысило 50 тысяч человек

10:48 В России В России выявлен 5841 новый случай заражения коронавирусом

10:44 В России Около 200 тысяч человек в России находится под наблюдением из-за коронавируса

10:19 Город (Москва и область) В Москве выявлено более 350 магазинов, продолживших работу вопреки указу мэра

Актуальные материалы

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru