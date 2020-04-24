29 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с пандемией коронавируса были изменены правила отбора фильмов к 93-й церемонии «Оскара», сообщается на официальном сайте премии американской киноакадемии.



К участию в отборе будут допущены только те фильмы, показ которых проходил только онлайн. Ранее к участию в отборе допускались только фильмы, которые демонстрировались в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анжелеса в течение хотя бы одной недели календарного года, предшествующего церемонии вручения премии.



Данное решение было принято в связи с закрытием коммерческих кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Для участия в отборе фильм должен быть размещен на собственном стриминговом сайте Академии в течение 60 дней с даты его выхода. При этом, новая норма будет действительна только для 93-й церемонии вручения премии «Оскар».