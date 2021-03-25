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В мире     25.03.2021 09:11

Канада ввела санкции против 9 российских чиновников

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Теги:  Канада  санкции 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Канада ввела персональные санкции против 9 российских чиновников, сообщает МИД Канады.

Сообщается, что санкции введены за «грубые и систематические нарушения прав человека в России».

Канада включила в санкционный список главу ФСБ Александра Бортникова, главу ФСИН Александра Калашникова, первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, начальника управления президента Андрея Ярина, полпреда президента в Сибири Сергея Меняйло и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Ранее семь человек из этого списка были включены в санкционный список США.

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Теги: 
Канада  санкции 

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