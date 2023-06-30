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В мире     03.07.2023 06:56

Карчаа: Запад хочет использовать инцидент на ЗАЭС для вступления в конфликт на Украине

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Теги:  ядерный инцидент  Запорожская АЭС  ЗАЭС  конфликт. СВО  Украина  Запад  Карчаа  МИД  Росэнергоатом 

3 июля — Mossovetinfo.ru — Страны Запада, поддерживающие Киев, стремятся использовать инцидент на Запорожской АЭС (ЗАЭС) для легализации своего непосредственного участия в боевых действиях на Украине в качестве стороны конфликта. Об этом в понедельник заявил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Карчаа заявил, что контрнаступление ВСУ «захлебнулось», а «западные хозяева» Украины понимают, что правящий киевский режим уже «не вытягивает ситуацию».
По его словам, агрессивные западные политики готовы пойти на всё.

«Организация специальной операции на станции, которая бы привела к ядерному инциденту, по их мнению, создаст правовой «шлюз» для легализации участия НАТО в конфликте», — сказал советник гендиректора «Росэнергоатома».

Также Каарча отметил, что западные партнеры Киева не хотят считаться с реалиями, с тем что ЗАЭС является собственностью России, находится на территории и в юрисдикции РФ.

30 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в столице Украины установили дополнительные устройства для измерения радиации, а также то, что на днях в ряде регионов страны начались учения на случай аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Также 23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, заявил, что РФ крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС.

Также в «Росэнергоатоме» сообщили, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.

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Теги: 
ядерный инцидент  Запорожская АЭС  ЗАЭС  конфликт. СВО  Украина  Запад  Карчаа  МИД  Росэнергоатом 

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