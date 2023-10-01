Другие материалы
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В мире
04.10.2023, 09:19
Кевин Маккарти снят с поста спикера палаты представителей США
4 октября — Mossovetinfo.ru — Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Макка...
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В мире
02.10.2023, 10:55
Около миллиона человек приняли участие в антиправительственном митинге в Варшаве в воскресенье
2 октября — Mossovetinfo.ru — В воскресенье, 1 октября, за две недели до парламентских выборов в Польше, в центре Варш...
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В мире
01.10.2023, 09:55
Конгресс США принял законопроект о временном финансировании правительства на 45 дней без помощи Киеву
1 октября — Mossovetinfo.ru — Сенат США в субботу вечером одобрил принятый Палатой представителей законопроект о кр...