Кевин Маккарти снят с поста спикера палаты представителей США

4 октября — Mossovetinfo.ru — Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти, который был избран в начале года с 15-й попытки.

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США.



Временным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, объявили в законодательном органе.



Отстранение Маккарти стало первым случаем в истории США, когда спикер палаты представителей был снят с этой должности.



Отстранение Маккарти означает еще больше беспорядков перед новой борьбой в США за формат финансирования правительственных расходов и финансирования помощи Украине, так как смещение спикера подчеркивает, что республиканцы склоняются к жесткой линии - отмечает bloomberg. Все это происходит на фоне приближения США к президентским выборам.