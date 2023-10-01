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В мире     04.10.2023 09:19

Кевин Маккарти снят с поста спикера палаты представителей США

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Теги:  США  палата представителей  отставка  тенденции  финансы  Украина 

4 октября — Mossovetinfo.ru — Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти, который был избран в начале года с 15-й попытки.
Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США.

Временным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, объявили в законодательном органе.

Отстранение Маккарти стало первым случаем в истории США, когда спикер палаты представителей был снят с этой должности.

Отстранение Маккарти означает еще больше беспорядков перед новой борьбой в США за формат финансирования правительственных расходов и финансирования помощи Украине, так как смещение спикера подчеркивает, что республиканцы склоняются к жесткой линии - отмечает bloomberg. Все это происходит на фоне приближения США к президентским выборам.

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Теги: 
США  палата представителей  отставка  тенденции  финансы  Украина 

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