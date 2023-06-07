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В мире
09.06.2023, 11:32
Киев должен понести ответственность за разрушение Каховской ГЭС – МИД РФ
9 июня — Mossovetinfo.ru — Киевский режим должен понести ответственность за разрушение Каховской ГЭС, также подрыв ...
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В мире
08.06.2023, 11:20
11 пакет санкций против России пока не удалось согласовать послам ЕС — Politico
8 июня — Mossovetinfo.ru — Послам Евросоюза на закрытых переговорах не удалось договориться о проекте 11 пакета санк...
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В мире
07.06.2023, 18:33
Путин: варварская акция по разрушению Каховской ГЭС привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе
7 июня — Mossovetinfo.ru — Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является преступлением, совершенным Киевом, з...