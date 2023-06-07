9 июня — Mossovetinfo.ru — Киевский режим должен понести ответственность за разрушение Каховской ГЭС, также подрыв ...

8 июня — Mossovetinfo.ru — Послам Евросоюза на закрытых переговорах не удалось договориться о проекте 11 пакета санк...