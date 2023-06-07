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В мире     09.06.2023 11:32

Киев должен понести ответственность за разрушение Каховской ГЭС – МИД РФ

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Теги:  Каховская ГЭС  МИД РФ  Украина  Киев  СВО  аммиакопровод  ответственность 

9 июня — Mossovetinfo.ru — Киевский режим должен понести ответственность за разрушение Каховской ГЭС, также подрыв участка аммиакопровода Тольятти-Одесса будет учитываться при консультациях по зерновой сделке, — заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в пятницу о последствиях событий, произошедших на текущей неделе.

Замглавы МИД РФ сказал , что подрыв ГЭС является военным преступлением и террористическим актом, совершенным руками киевского режима при полном попустительстве его западных кураторов.

Все это дело рук киевского режима, который должен понести за это ответственность. Российская сторона заблаговременно предпринимала дипломатические шаги с тем, чтобы предотвратить провокации киевского режима вокруг Каховской ГЭС, Москва на международных площадках будет добиваться осуждения Киева в связи с разрушением Каховской ГЭС, — сказал Галузин в эфире телеканала Россия 24.

Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является преступлением, совершенным Киевом, — заявил 7 июня в разговоре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом президент России Владимир Путин, — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту разрушения Каховской ГЭС.

В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил 5 июня журналистам в Москве, что очередной раунд консультаций в межведомственном формате намечено провести в Женеве 9 июня. Он также отметил, что Россия не видит перспектив для того, чтобы зерновая сделка была продлена, но консультации с представителями ООН по существующим договоренностям продолжаются.

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Теги: 
Каховская ГЭС  МИД РФ  Украина  Киев  СВО  аммиакопровод  ответственность 

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