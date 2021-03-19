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В мире     19.03.2021 18:00

Кипр с 1 апреля упростит правила въезда российских туристов

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Теги:  Кипр  туристы  туризм  границы  правила 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Кипр с 1 апреля упрощает правила въезда для российских туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра туризма острова Савваса Пердиоса.

По словам министра, будут запущены прямые рейсы из России на Кипр, для российских туристов отменяется обязательный карантин. При этом, потребуется дважды сдавать ПЦР-тесты - один раз не позднее, чем за 72 часа до прилета на Кипр, второй раз - сразу после прилета на остров.

Помимо этого, все прибывающие на Кипр россияне должны будут за 24 часа до вылета зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass.

Первоначально Кипр планировал открыть границы для россиян с 1 марта. Однако затем решение об открытии границ было отложено на месяц.

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Теги: 
Кипр  туристы  туризм  границы  правила 

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