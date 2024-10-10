Китай, форум: Гендиректор ТАСС призвал объединять усилия для того, чтобы использовать ИИ для общего блага

14 октября — Mossovetinfo.ru — В сегодняшнем мире, где искусственный интеллект (ИИ) уже меняет облик медиасферы, важно объединять усилия для того, чтобы использовать эти возможности для общего блага. Об этом заявил в понедельник генеральный директор российского информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов, выступая на церемонии открытия 6-го Всемирного медиа-саммита в городе Урумчи (адм. центр Синьцзян-Уйгурского автономного района, Северо-Западный Китай). Об этом сообщает Синьхуа.



«Искусственный интеллект открывает перед нами безграничные горизонты. Он позволяет быстрее анализировать большие объемы данных, персонализировать контент, предугадывать запросы аудитории. Но неслучайно, что на многих значимых международных площадках все чаще звучат призывы выработать этические стандарты в работе искусственного интеллекта», - отметил Андрей Кондрашов.



«Важно помнить, что, как и любая технология, искусственный интеллект - это лишь инструмент. В наших руках остается главная задача - создавать качественный, достоверный и значимый контент, который помогает людям лучше понимать друг друга, находить ответы на важные вопросы и строить будущее на основе взаимного уважения», - продолжил он, добавив, что как бы ни развивались технологии, за каждой инновацией всегда стоит человек - его идеи, его душа, его стремление к лучшему.



«Не будем забывать, что сегодня об этике забывают и люди, которые пишут новости. В известном смысле, именно люди «учат плохому» технологии», считает А. Кондрашов.



«В нынешней сложной международной обстановке нам как никогда важно оставаться профессионалами своего дела, объективно и рационально мыслить и воплощать известную китайскую мудрость "цю тун цунь и" - искать точки соприкосновения при сохранении различий. Мы действительно все отличаемся друг от друга, но всех нас объединяет общая миссия - выполняя свой профессиональный долг, приносить благо и пользу обществу», - резюмировал А. Кондрашов.



Согласно итогам недавнего опроса аналитического центра при информационном агентстве Синьхуа, большинство медиа-организаций по всему миру придерживаются оптимистичного взгляда на генеративный искусственный интеллект, несмотря на споры и опасения, которые он вызвал.



6-й Всемирный медиа-саммит проходит с 12 по 17 октября в Пекине и Урумчи. Его тема – «Искусственный интеллект и преобразования СМИ».



Форум собрал более 500 участников из 106 стран и регионов мира, включая представителей 208 ведущих СМИ, правительственных учреждений, а также агентств ООН и международных организаций.

Организаторами мероприятия совместно выступили ИА Синьхуа и народное правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района.