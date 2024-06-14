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23.06.2024, 09:06
Китай и Европейский союз договорились начать переговоры о планах блока ввести тарифы на электромобили
23 июня — Mossovetinfo.ru — Китай и Европейский союз договорились начать переговоры о планах блока ввести тарифы на ...
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19.06.2024, 12:11
Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
19 июня — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет в Пхеньяне. Личная встре...
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В мире
14.06.2024, 15:36
Путин назвал условия для мира и прекращения боевых действий на Украине
14 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин заявил, что для прекращения боевых действий украинские в...