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В мире     23.06.2024 09:06

Китай и Европейский союз договорились начать переговоры о планах блока ввести тарифы на электромобили

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Теги:  электромобили  Китай  пошлины  переговоры 

23 июня — Mossovetinfo.ru — Китай и Европейский союз договорились начать переговоры о планах блока ввести тарифы на электромобили, импортируемые из азиатской страны, - сообщает Bloomberg.

Министр торговли Китая Ван Вентао и комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис выступили в субботу на видеоконференции, говорится в заявлении министерства торговли в Пекине. Они согласились начать переговоры, говорится в заявлении без указания подробностей.

ЕС объявил о планах ввести сборы в размере 48% на электромобили, поставляемые из Китая на прошлой неделе, что усилило торговую напряженность с азиатской страной. Блок начал множество расследований в отношении Китая, ссылаясь на недобросовестную торговую практику, такую как массовые государственные субсидии, что побудило Пекин принять ответные меры с помощью эскалации кампании угроз, направленной против европейских товаров.

Также по информации Bloomberg от 21 июня, Канада решила ввести новые пошлины на китайские электромобили вслед за Евросоюзом и США. Китай является вторым по величине торговым партнером Канады после США.

Актуальный план Европейской комиссии (ЕК) по введению временных дополнительных пошлин в размере до 38,1 проц. на электромобили, произведенные в Китае, зиждется на необоснованных утверждениях, что вызывает серьезную обеспокоенность по поводу торгового протекционизма и применения двойных стандартов, говорится в комментарии Синьхуа «Три причины неправильности повышения пошлин ЕС на китайские электромобили».

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Теги: 
электромобили  Китай  пошлины  переговоры 

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