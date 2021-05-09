Другие материалы
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В мире
12.05.2021, 07:50
Китай и Россия хотят вакцинировать развивающийся мир раньше Запада - CNN
12 мая. - Mossovetinfo.ru - Соглашения о производстве в Китае более 260 миллионов доз российской вакцины Sputnik V, которая была одобрена для использования в более чем 60 странах, включая большое коли...
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В мире
10.05.2021, 11:35
СБ ООН 10 мая проведет заседание по поводу ситуации в Восточном Иерусалиме
10 мая. - Mossovetinfo.ru - Совет Безопасности ООН в понедельник проведет заседание, на котором обсудит ситуацию в Восточном Иерусалиме, передает Reuters. В то же время распространено заявлении ...
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В мире
09.05.2021, 13:04
Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя»
9 мая. Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», сообщается на официальном сайте президента Белоруссии. Сообщает...