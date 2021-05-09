Китай и Россия хотят вакцинировать развивающийся мир раньше Запада - CNN

12 мая. - Mossovetinfo.ru - Соглашения о производстве в Китае более 260 миллионов доз российской вакцины Sputnik V, которая была одобрена для использования в более чем 60 странах, включая большое количество развивающихся стран, таких как Мексика, Индия и Аргентина, заключили в последний месяц китайские компании. Об этом сообщает CNN в материале своего корреспондента из Гонконга.



Сотни миллионов доз российской вакцины Sputnik V, направленной в страны по всему миру, будут иметь этикетку «Сделано в Китае».



Эксперты отмечают, что Москва, и Пекин увидели возможность геополитического выигрыша в пандемии, завоевав расположение и влияние своих автократических систем. Международные цели Китая и России в области вакцинации все больше совпадают, поскольку они помогают развивающимся странам, которым пренебрегают их традиционные западные партнеры, - пишет CNN.