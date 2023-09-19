Китай и Россия намерены углублять сотрудничество в области стратегической безопасности

20 сентября — Mossovetinfo.ru — Китай и Россия будут тесно взаимодействовать для продвижения сотрудничества в области стратегической безопасности, защищать истинный мультилатерализм и способствовать развитию системы глобального управления в более справедливом и разумном русле. Об этом заявил во вторник в Москве член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, - сообщает Синьхуа.



"Китайско-российские отношения выдержали испытание переменчивой международной ситуации и продолжают развиваться в здоровом и устойчивом ключе", - заявил Ван И. "Содержание стратегического взаимодействия между двумя странами постоянно обогащается, а качество практического сотрудничества непрерывно растет", - добавил он.



Ван И и секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев во вторник провели 18-й раунд китайско-российских консультаций по вопросам стратегической безопасности. Стороны провели углубленный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, включая углубление стратегического взаимодействия между двумя странами, укрепление координации и укрепление взаимного доверия.