 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     19.06.2023 16:11

Китай и США пока не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Китай  КНР  Россия  Украина  летальная помощь  США  Блинкин  визит 

17 июня — Mossovetinfo.ru — Китай и США пока не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций, работа по данному направлению продолжается, — Китай заверил США и другие страны, что не предоставляет РФ летальную помощь для использования на Украине, Вашингтон не видит свидетельств обратного и ценит это, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам своего визита в Пекин, - сообщают РИА Новости.

"Мы и другие страны получили от Китая заверения, что он не оказывает и не будет оказывать России летальную помощь для применения на Украине. Мы это ценим и не видели доказательств, противоречащих этому, - указал Блинкен", — отмечается в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на утверждения о якобы планах поставить РФ оружие заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.

Китай и США должны ценить общие интересы и искать в них возможность для общего развития. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая прошла в Пекине. "Необходимо ценить общие интересы, существующие между двумя странами. Успех каждой из сторон должен рассматриваться как возможность, а не угроза", — приводит его слова агентство Синьхуа.

Соединенные Штаты и Китай достигли прогресса в двусторонних отношениях и сделали "позитивный шаг" на этом направлении, однако один визит все проблемы не решит, — также заявил Блинкен в понедельник.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Китай  КНР  Россия  Украина  летальная помощь  США  Блинкин  визит 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:11 В мире Китай и США пока не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными

15:54 Власть Мишустин поручил вице-премьерам лично контролировать реализацию поручений Путина на Петербургском форуме

09:06 В мире В Пекине состоялись переговоры главы МИД с госсекретарем США

08:53 Город (Москва и область) До запуска МЦД-4 осталось завершить работы на одной из 16 станций Калужского направления - Собянин

08:21 В мире Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Пекине с важным визитом

Актуальные материалы

15:38 Город (Москва и область) Будут закрыты несколько участков на МКАД ночью, с 01:00 до 05:00, с 18 до 21 июня - схема

12:46 Город (Москва и область) Собянин: началось строительство МЦД-5 — тоннель длинной около 20 км

10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова

00:38 Общество Икона Святой Троицы будет принесена в храм Христа Спасителя 4 июня до 18 июня

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru