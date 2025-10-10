 
Актуальные темы: переговоры
В мире     12.10.2025 08:11

Китай примет контрмеры в случае повышения Трампом пошлин на 100% - Минкоммерции КНР

12 октября — Mossovetinfo.ru — Угрозы повышения пошлин - неверный способ взаимодействия с Китаем, Пекин не хочет торговой войны, но и не боится ее, Китай примет контрмеры в случае повышения Трампом пошлин на 100%, - заявили в воскресенье в Министерстве коммерции КНР.

Также в заявлении Минкоммерции отмечается, что США настояли на введении портовых сборов в отношении китайских судов, Пекин был вынужден ввести ответные меры для защиты своих прав. Отмечается, что позиция Китая в отношении тарифной войны последовательна: мы не хотим её, но и не боимся.

Напомним, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, обосновав это заявление агрессивной позицией Китайской Народной Республики в сфере торговли. В случае введения этих тарифов суммарные тарифы США на продукцию из КНР могут достичь 130%.

«Упомянутое заявление американской стороны представляет собой классический случай двойных стандартов, - говорится в комментарии, опубликованном на сайте торгового ведомства в связи с объявленными Трампом планами поднять тарифы на продукцию из КНР на 100%. - Угрожать введением высоких пошлин при каждом удобном случае - не лучший способ взаимодействия с Китаем», также отмечается в заявлении Минкомерции КНР.

Действия США серьёзно нарушают правила Всемирной торговой организации, а также принцип равенства и взаимности, заложенный в Соглашении о морских перевозках между Китаем и США, это типичный пример политики односторонних действий, - говорится в заявлении Минкоммерции КНР.

