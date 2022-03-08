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В мире     08.03.2022 08:58

Китай призвал США незамедлительно отменить санкции против Афганистана

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Теги:  Китай  США  Афганистан  ООН 

8 марта. Mossovetinfo.ru - Китай призвал США незамедлительно и всесторонне отменить санкции, введенные в одностороннем порядке против Афганистана, - сообщает СИНЬХУА. Об этом представитель КНР в международных организациях Цзян Дуань заявил на заседании Совета по правам человека (СПЧ) ООН в понедельник. Цзян Дуань в своем выступлении изложил позицию китайской стороны по Афганистану и призвал США без предварительных условий вернуть афганцам их активы практическими действиями восполнить ущерб, причиненный афганскому народу.

По словам представителя Китая в ООН, США являются зачинщиком афганской проблемы. Во время войны, по имеющимся сведениям, в Афганистане свыше 30 тыс. мирных жителей были убиты американской армией или погибли в хаосе войны, еще примерно 11 млн человек стали беженцами.

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Теги: 
Китай  США  Афганистан  ООН 

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