Китай призывает США выполнить обещание не поддерживать "независимость Тайваня"

15 апреля. Mossovetinfo.ru - Выполнить свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня" практическими действиями, а не говорить одно, а делать другое в пятницу призвал правительство США официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, сообщает Синьхуа.



Заявление сделано в связи с приездом в четверг на Тайвань с визитом шести американских конгрессменов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Робертом Менендесом (от Демократической партии) и сенатором Линдси Грэмом (от Республиканской партии).



Также сообщается, что визит шести американских конгрессменов от двух партий на Тайвань осудил в своей речи официальный представитель посольства Китая в Соединенных Штатах.



В то же время китайское телевидение CCTV сообщило, что авиация и флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проведут учения в Восточно-Китайском море и в районе Тайваня из-за «неверных сигналов» США по вопросу принадлежности острова.