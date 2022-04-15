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В мире     15.04.2022 13:36

Китай призывает США выполнить обещание не поддерживать "независимость Тайваня"

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Теги:  Китай  США  Тайвань  визит  заявление 

15 апреля. Mossovetinfo.ru - Выполнить свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня" практическими действиями, а не говорить одно, а делать другое в пятницу призвал правительство США официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, сообщает Синьхуа.

Заявление сделано в связи с приездом в четверг на Тайвань с визитом шести американских конгрессменов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Робертом Менендесом (от Демократической партии) и сенатором Линдси Грэмом (от Республиканской партии).

Также сообщается, что визит шести американских конгрессменов от двух партий на Тайвань осудил в своей речи официальный представитель посольства Китая в Соединенных Штатах.

В то же время китайское телевидение CCTV сообщило, что авиация и флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проведут учения в Восточно-Китайском море и в районе Тайваня из-за «неверных сигналов» США по вопросу принадлежности острова.

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Теги: 
Китай  США  Тайвань  визит  заявление 

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