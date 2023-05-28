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В мире     29.05.2023 07:51

Китайские космонавты ступят на поверхность Луны до 2030 года - CMSA - КНР

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Теги:  Китай  КНР  космонатвтика  Шэньчжоу-16  CMSA  Луна 

29 мая — Mossovetinfo.ru — Китай планирует осуществить высадку двух своих космонавтов пилотируемом луноходе на поверхность естественного спутника Земли, Луны, до 2030 года, заявило Управление программы пилотируемых космических полётов КНР (CMSA).

Во вторник, 30 мая, в 9:31 утра по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае планируется старт пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-16", также сообщает СИНИХУА со ссылкой на CMSА.

"Шэньчжоу-16" - это второй по счету полет в этом году в рамках программы пилотируемой космонавтики Китая и первый полет с экипажем на борту после того, как китайская космическая станция вступила в стадию применения и развития.

Космонавты пробудут на орбите около пяти месяцев.

Китай ожидает и приветствует участие иностранных космонавтов в полетных миссиях на китайскую космическую станцию, заявил замдиректора CMSА Линь Сицян в преддверии запуска "Шэньчжоу-16".

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Теги: 
Китай  КНР  космонатвтика  Шэньчжоу-16  CMSA  Луна 

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