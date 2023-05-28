Китайские космонавты ступят на поверхность Луны до 2030 года - CMSA - КНР

29 мая — Mossovetinfo.ru — Китай планирует осуществить высадку двух своих космонавтов пилотируемом луноходе на поверхность естественного спутника Земли, Луны, до 2030 года, заявило Управление программы пилотируемых космических полётов КНР (CMSA).



Во вторник, 30 мая, в 9:31 утра по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае планируется старт пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-16", также сообщает СИНИХУА со ссылкой на CMSА.



"Шэньчжоу-16" - это второй по счету полет в этом году в рамках программы пилотируемой космонавтики Китая и первый полет с экипажем на борту после того, как китайская космическая станция вступила в стадию применения и развития.



Космонавты пробудут на орбите около пяти месяцев.



Китай ожидает и приветствует участие иностранных космонавтов в полетных миссиях на китайскую космическую станцию, заявил замдиректора CMSА Линь Сицян в преддверии запуска "Шэньчжоу-16".