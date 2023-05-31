Китайский истребитель совершил “излишне агрессивный маневр” во время перехвата американского самолета-разведчика - США

31 мая — Mossovetinfo.ru — Китайский истребитель совершил “излишне агрессивный маневр” во время перехвата американского самолета-разведчика в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем на прошлой неделе, говорится в заявлении американских военных во вторник, сообщает CNN .



Отмечается, что 26 мая китайский истребитель J-16 пронесся прямо перед носом американского разведывательного самолета RC-135 Rivet Joint, вынудив американский самолет пролететь через турбулентный след самолета-перехватчика. На видео инцидента, опубликованном американскими военными, видна турбулентность, поскольку она мешает американскому самолету на траектории его полета.



RC-135 выполнял “безопасные и рутинные операции” в международном воздушном пространстве, заявило Индо-Тихоокеанское командование США.



“Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать – безопасно и ответственно – везде, где позволяет международное право, а Индо-Тихоокеанские объединенные силы США будут продолжать летать в международном воздушном пространстве с должным учетом безопасности всех судов и воздушных судов в соответствии с международным правом”, - говорится в заявлении INDOPACOM.