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В мире     31.05.2023 10:07

Китайский истребитель совершил “излишне агрессивный маневр” во время перехвата американского самолета-разведчика - США

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Теги:  КНР  Китай  США  самолет  инцидент. заявление 

31 мая — Mossovetinfo.ru — Китайский истребитель совершил “излишне агрессивный маневр” во время перехвата американского самолета-разведчика в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем на прошлой неделе, говорится в заявлении американских военных во вторник, сообщает CNN .

Отмечается, что 26 мая китайский истребитель J-16 пронесся прямо перед носом американского разведывательного самолета RC-135 Rivet Joint, вынудив американский самолет пролететь через турбулентный след самолета-перехватчика. На видео инцидента, опубликованном американскими военными, видна турбулентность, поскольку она мешает американскому самолету на траектории его полета.

RC-135 выполнял “безопасные и рутинные операции” в международном воздушном пространстве, заявило Индо-Тихоокеанское командование США.

“Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать – безопасно и ответственно – везде, где позволяет международное право, а Индо-Тихоокеанские объединенные силы США будут продолжать летать в международном воздушном пространстве с должным учетом безопасности всех судов и воздушных судов в соответствии с международным правом”, - говорится в заявлении INDOPACOM.

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Теги: 
КНР  Китай  США  самолет  инцидент. заявление 

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