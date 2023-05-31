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В мире
31.05.2023, 10:11
МИД КНР призвал США немедленно исправить ошибки и проявить искренность в военном диалоге двух стран
31 мая — Mossovetinfo.ru — Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во вторник призвала американскую сторону немед...
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В мире
31.05.2023, 10:07
Китайский истребитель совершил “излишне агрессивный маневр” во время перехвата американского самолета-разведчика - США
31 мая — Mossovetinfo.ru — Китайский истребитель совершил “излишне агрессивный маневр” во время перехвата америка...
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В мире
31.05.2023, 09:58
Глава МИД КНР встретился с американским бизнесменом Илоном Маском
31 мая — Mossovetinfo.ru — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Цинь Ган во вторник в Пекине провел встречу с г...