18 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае на 18 февраля составило 72 436 человек, сообщает Национальная комиссия Китая по здравоохранению.



Количество погибших в материковом Китае составило 1873 человека. Сообщается, что среди погибших – глава крупнейшего госпиталя города Ухань, в котором началась вспышка заболевания.



Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на 18 февраля количество заболевших по всему миру составило 71 429 человек.