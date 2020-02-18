18 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае на 18 февраля составило 72 436 человек, сообщает Национальная комиссия Китая по здравоохранению.
Количество погибших в материковом Китае составило 1873 человека. Сообщается, что среди погибших – глава крупнейшего госпиталя города Ухань, в котором началась вспышка заболевания.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на 18 февраля количество заболевших по всему миру составило 71 429 человек.
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