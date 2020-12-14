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В мире     14.12.2020 21:04

Комендантской час на новогодние праздники введен в Турции

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Теги:  Турция  Новый год  режим  комендантский час 

14 декабря. Mossovetinfo.ru - Кабинет министров Турции установил круглосуточный комендантский час с дома с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на выступление президент Турции Реджепа Эрдогана в Анкаре.

Также Эрдоган объявил о пакете поддержки торговцам, пострадавшим от кризиса с коронавирусом.
В общей сложности 1 миллион 239 тысяч 438 человек, пострадавших от ограничений комендантского часа из-за коронавируса, будут получать тысячу лир в месяц в течение 3 месяцев.

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Теги: 
Турция  Новый год  режим  комендантский час 

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