Комендантской час на новогодние праздники введен в Турции

14 декабря. Mossovetinfo.ru - Кабинет министров Турции установил круглосуточный комендантский час с дома с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на выступление президент Турции Реджепа Эрдогана в Анкаре.



Также Эрдоган объявил о пакете поддержки торговцам, пострадавшим от кризиса с коронавирусом.

В общей сложности 1 миллион 239 тысяч 438 человек, пострадавших от ограничений комендантского часа из-за коронавируса, будут получать тысячу лир в месяц в течение 3 месяцев.