Другие материалы
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В мире
02.10.2023, 10:55
Около миллиона человек приняли участие в антиправительственном митинге в Варшаве в воскресенье
2 октября — Mossovetinfo.ru — В воскресенье, 1 октября, за две недели до парламентских выборов в Польше, в центре Варш...
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В мире
01.10.2023, 09:55
Конгресс США принял законопроект о временном финансировании правительства на 45 дней без помощи Киеву
1 октября — Mossovetinfo.ru — Сенат США в субботу вечером одобрил принятый Палатой представителей законопроект о кр...
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В мире
23.09.2023, 08:19
Началась опытная эксплуатация нового маршрута автомобильных перевозок Китай - Монголия - Россия
23 сентября — Mossovetinfo.ru — В пятницу, 22 сентября, из Урумчи, административного центра Синьцзян-Уйгурского автон...