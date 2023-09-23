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В мире     01.10.2023 09:55

Конгресс США принял законопроект о временном финансировании правительства на 45 дней без помощи Киеву

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Теги:  США  правительство  финансирование  бюджет  Украина 

1 октября — Mossovetinfo.ru — Сенат США в субботу вечером одобрил принятый Палатой представителей законопроект о краткосрочном, на 45 дней, финансировании, предотвращающий закрытие правительства. Это произошло незадолго до крайнего срока, после которого федеральное правительство приостановило бы работу.

Президент Джо Байден подписал законопроект поздно вечером в субботу.

Палата представителей США поддержала проект финансирования правительства на 45 дней, не включающий помощь Украине сообщила газета The Washington Post.

Законопроект сохранит правительство открытым до 17 ноября и включает помощь в случае стихийных бедствий, но не дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ.

Законопроект о временном финансировании поддержали 88 сенаторов, девять выступили против. Ранее в тот же день Палата представителей одобрила законопроект 335 голосами "за" при 91 "против".

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Теги: 
США  правительство  финансирование  бюджет  Украина 

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