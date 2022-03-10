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В мире     10.03.2022 08:49

Конгрессмены США одобрили проект закона о запрете на импорт энергетических носителей из России

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Теги:  Россия  Украина  специальная военная операция  США  санкции  Eurofer  кризис 

10 марта, Mossovetinfo.ru - Конгресс США принял проект закона о запрете на импорт энергетических носителей из России. Ранее, 8 марта, президент США Джо Байден подписал указ, о запрете импортировать российские энергоносители. Также конгрессмены одобрили меры по приостановки участия Росси во Всемирной торговой организации (ВТО).

В тоже время Европейские промышленные потребители энергии (Eurofer) в распространенном пресс-релизе заявили, что ситуация на рынке энергоносителей ставит под угрозу жизнеспособность многих промышленных операций и подталкивает Европу все ближе к энергетическому, а также промышленному кризису.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.


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Теги: 
Россия  Украина  специальная военная операция  США  санкции  Eurofer  кризис 

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