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В мире
14.04.2023, 20:19
Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста в республике до 64 лет
14 апреля. Mossovetinfo.ru - Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет, признав ...
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В мире
14.04.2023, 08:23
Свыше 26 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземном море с 2014 года - ООН
14 апреля, Mossovetinfo.ru - Более 26 тыс. человек погибли или пропали без вести при пересечении Средиземного моря начи...
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В мире
12.04.2023, 09:26
Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон
12 апреля. Mossovetinfo.ru - Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении, а ...