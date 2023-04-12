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В мире     14.04.2023 20:19

Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста в республике до 64 лет

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Теги:  Франция  пенсия  реформа 

14 апреля. Mossovetinfo.ru - Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет, признав законной большую часть инициатив в рамках пенсионной реформы, пишет агентство AFP.

Также Конституционный совет Франции отклонил запросы о проведении референдума касательно вопроса о запрете увеличения пенсионного возраста. Решения Конституционного совета обжалованию не подлежат.

"Закон будет подписан Эммануэлем Макроном в течение 48 часов", — заявил телеканал BFM TV.

Согласно плану правительства, пенсионный возраст во Франции будет повышаться с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 г.

Реформа предусматривает увеличение размера минимальной пенсии до 1200 евро, а также отмену ряда специальных пенсионных режимов.

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Теги: 
Франция  пенсия  реформа 

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